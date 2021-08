Serie A, il commento del sabato: Inter e Lazio top, l’Atalanta beffa il Torino

Il commento degli anticipi della prima giornata di Serie A

La Serie A ha ufficialmente preso il via nella giornata odierna con quattro incontri che ci hanno già regalato spettacolo. Alle 18:30 sono andate in scena le sfide tra Inter e Genoa e tra Verona e Sassuolo. Subito due match ricchi di gol e di emozioni: la squadra di Simone Inzaghi ha dato prova della sua forza regalando spettacolo agli spettatori tornati a riempire gli spalti di San Siro e chiudendo la partita sul punteggio di 4-0, mentre il Sassuolo ha vinto di misura contro un arrembante Verona per 3-2.