Serie A, i risultati dell’ultima giornata: Milan e Juventus in Champions, Europa League per il Napoli. La classifica finale

Gol ed emozioni nell’ultima giornata di Serie A.

Dopo aver assegnato lo Scudetto all’Inter, la Serie A dà gli ultimi verdetti nella 38^ giornata dove, Milan, Napoli e Juventus si sono date battaglia per aggiudicarsi gli ultimi due posti per la prossima Champions League. Pirlo lascia in panchina Cristiano Ronaldo a Bologna, e si impone sui rossoblù con un poker deciso dalle reti di Chiesa, Morata, Dybala e Rabiot. Pareggio tra Napoli e Verona che decreta l’Europa League per gli azzurri: i campani accelerano nel secondo tempo e trovano la rete del vantaggio con Rrahmani, ma Faraoni gela il ‘Maradona’ con un diagonale che batte Meret. Successo per il Milan sul campo dell’Atalanta: piegata dalle reti di Theo Hernandez e Duvan Zapata, nel finale però è Rafa Leao a colpire il palo a conclusione di un’azione stupenda avviata da Meité. La Roma pareggia in rimonta 2-2 a La Spezia e va in Conference League, grazie alla migliore differenza reti rispetto al Sassuolo, impostosi sulla Lazio con il risultato di 2-0. Solo un pareggio, invece, nella sfida tra Torino e Benevento.