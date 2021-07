Serie A, Guidolin: “Campionato avvincente, Juventus e Inter lotteranno apertamente”

L'ex tecnico ha detto la sua a 360° sulla nuova Serie A che si appresta a cominciare, tra ballottaggi, dualismi e lotta Scudetto

Con Allegri la Juventus è favorita insieme all'Inter.

Queste le parole di Francesco Guidolin, ex tecnico di Palermo e Udinese sbilanciatosi in maniera aperta sul prossimo campionato di Serie A. Tra i ritorni in panchina e sorprese dell'ultimo minuto, l'attuale commentatore tecnico di DAZN ha detto la sua in merito alla stagione sportiva che sta per cominciare, con incognite e punti fermi legate alla massima serie. Dall'addio di Antonio Conte alla panchina dell'Inter e l'avvento di Simone Inzaghi, passando per i ritorni di Allegri, Sarri e Mourinho.

Diversi i temi trattati dall'ex tecnico nell'intervista esclusiva rilasciata da quest'ultimo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha effettuato un vero e proprio excursus sul campionato attende appassionati e addetti ai lavori del calcio italiano. Ecco le sue dichiarazioni: "Per farsi un'idea più chiara bisogna aspettare la chiusura del mercato: tante cose possono cambiare. Nel frattempo, però, si può dire che sarà una Serie A piena di allenatori di grande livello. Il ritorno alla Juventus di Allegri, che è un vincente. Sarebbe dovuto rimanere in bianconero finché non si fosse stufato di vincere, secondo me. Ma capisco anche le logiche della società che a volte vogliono imboccare percorsi diversi. Per la Juve non parlerei di retromarcia. Successe anche a me all'Udinese di fare bene, lasciare il club e poi tornare ottenendo ottimi risultati".

"Inter? A me Inzaghi piace molto quando fa il 3-5-1-1 con la mezza punta dietro al centravanti. Inzaghi percorre qualsiasi traiettoria tattica: è un allenatore molto intelligente e preparato. Conte? Mancherà certamente, è uno straordinario vincente. Ma un po' di riposo farà bene anche a lui. Milan? Non dovrà ripartire da zero. La consapevolezza dell'ottimo lavoro svolto da Pioli sarà la migliore base di partenza. Interessante anche il dualismo Sarri-Mourinho a Roma. Sono contento del ritorno in Italia di Josè, mi piacerà commentare le sue partite. Sarri ripartirà dalle sue idee, dalla ricerca della vittoria tramite il bel gioco".