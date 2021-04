Serie A, Genoa-Spezia 2-0: Scamacca e Shomurodov decidono il derby ligure, il Grifone vede più vicina la salvezza. La classifica

La 33ma giornata del campionato di Serie A si apre con il derby ligure tra Genoa e Spezia, scese in campo dalle 15:00 allo stadio “Ferraris”.

Si conclude con il successo del Genoa l’anticipo della 33^ giornata di Serie A tra la compagine spezzina e quella rossoblù: i padroni di casa archiviano senza troppi problemi la pratica Spezia, con un convincente 2-0 che regala a Ballardini tre punti d’oro in chiave salvezza. Gli ospiti provano più volte ad invertire il trend, gestendo il pallone per buona parte della gara, ma senza mai riuscire a creare veri e propri pericoli per la difesa del Grifone. Dopo una rete di Pandev, annullata dal Var nel corso del primo tempo, nella ripresa decidono i cambi: Scamacca e Shomurodov, segnano i due gol che decidono la partita, traghettando – se pur momentaneamente – il Genoa a +8 dalla zona retrocessione. Il Grifone, adesso, vede più vicina la salvezza.