Serie A, Genoa-Roma 0-2: è la notte di Afena-Gyan. La classifica aggiornata

La Roma di José Mourinho vince contro il Genoa di Shevchenko nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A grazie alla doppietta del classe 2003 Felix Afena-Gyan

La Roma porta a casa l'intero bottino. La compagine giallorossa ha battuto il Genoa di Shevchenko per due reti a zero grazie alla doppietta clamorosa del classe 2003 Felix Afena-Gyan. L'intuizione di Mourinho ha dato i suoi frutti e ha permesso alla Roma di scavalcare così la Lazio agguantando il quinto posto in classifica alle spalle di Napoli, Milan, Inter e Atalanta.