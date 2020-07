Serie A, Genoa-Inter 0-3: doppietta di Lukaku, Conte torna secondo

L’Inter batte il Genoa.

Sul campo dello stadio Luigi Ferraris è andata in scena la sfida tra il Genoa e l’Inter, che si sono affrontati in occasione della trentaseiesima giornata di Serie A: i nerazzurri erano alla ricerca di tre punti importanti per inseguire il secondo posto in classifica, mentre i rossoblù avevano bisogno di una vittoria per tentare di raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Partono bene i nerazzurri che al minuto 22 vanno vicini al gol del vantaggio: Brozovic calcia dalla distanza in diagonale ma non riesce a centrare lo specchio della porta.

Gli ospiti continuano a spingere e al 34′ riescono a passare in vantaggio: bel cross di Biraghi per Romelu Lukaku, che colpisce bene di testa e batte Perin, 0 a 1 e gol numero 22 per l’attaccante belga alla prima stagione in nerazzurro.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano ad attaccare per cercare di aggiuntare il pareggio, ma al minuto 69 gli uomini di Antonio Conte sfiorano il raddoppio: palla di Sanchez per Borja Valero, che calcia di prima intenzione a botta sicura ma trova la deviazione decisiva di Ankersen.

A pochi minuti dalla fine i nerazzurri chiudono definitivamente la pratica: Moses salta il diretto avversario e mette al centro per Sanchez, che con il destro realizza lo 0 a 2. In pieno recupero Lukaku firma anche la sua doppietta personale: coast-to-coast pazzesco del numero 9, che salta Romero con un doppio passo e dopo quaranta metri di corsa batte Perin con un mancino precisissimo.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Inter, che scavalca nuovamente l’Atalanta e si piazza al secondo posto in classifica. Brutta sconfitta per il Genoa che rimane ancorata al quartultimo posto in classifica: domani il Lecce vincendo contro il Bologna potrebbe portarsi a soltanto un punto di distanza dall’obiettivo della permanenza in massima serie.