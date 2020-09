Serie A, Genoa-Crotone: Zappacosta subito titolare, Stroppa sceglie Simy. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Genoa-Crotone.

Poco meno di un’ora e allo Stadio “Luigi Ferraris” andrà in scena la sfida valida per la prima giornata di Serie A. I padroni di casa, dunque, si apprestano ad affrontare il neopromosso Crotone. Reduci da una salvezza conquistata all’ultima giornata, gli uomini di Rolando Maran – alla sua prima partita ufficiale sulla panchina del Grifone – vorranno certamente partire con il piede giusto. Per l’occasione, dunque, il tecnico ex Chievo Verona e Cagliari ha scelto di convocare anche gli ultimi acquisti, ufficializzati nella giornata di ieri: Davide Zappacosta e Marko Pjaca.

Tra le fila dei calabresi, invece, chi salterà la trasferta in Liguria a causa di alcuni problemi fisici sono Benali, Cuomo e Gigliotti. “Ci saranno degli assenti, ma l’idea di gioco è quella”, ha dichiarato proprio il tecnico Giovanni Stroppa alla vigilia.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

GENOA (3-5-2) – Perin; Zapata, Goldaniga, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. All.: Rolando Maran.

CROTONE (4-3-3) – Cordaz; Molina, Golemic, Magallan, Mazzotta; Zanellato, Cigarini, Marrone; Messias, Simy, Riviere. All.: Giovanni Stroppa.