Serie A: Gabbiadini trascina la Sampdoria, Verona ko. La classifica aggiornata

Tre a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio a Marassi. Una doppietta di Gabbiadini ed un gol di Zanoli regalano alla Sampdoria un prezioso successo che vale tre punti e speranze per la lotta salvezza. Una vittoria che mancava dallo scorso 4 gennaio. Nella ripresa, legno dell'Hellas Verona con Braaf, poi due reti di Gaich in fuorigioco. Nel finale, il gol di Faraoni non basta agli ospiti, che sprecano così un'occasione d'oro per accorciare sulla zona rossa della classifica di Serie A.