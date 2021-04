Serie A, Fiorentina-Atalanta: Gasperini conferma il 4-2-3-1, Iachini con il tandem Kouamè-Vlahovic. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Fiorentina-Atalanta.

Manca sempre meno a Fiorentina-Atalanta, gara che chiuderà il programma domenicale della 30a giornata di Serie A. Con l’obiettivo di sorpassare il Napoli al quarto posto, la Dea affronta i viola che al Franchi non vincono da quasi due mesi. Dal canto loro, i gigliati, sono decisi a conquistare preziosi punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Iachini sceglie il tandem Kouamé-Vlahovic. Gasperini conferma il 4-2-3-1 con Zapata rifornito da Malinovskyi, Pasalic e Muriel. Panchina per Ilicic e Miranchuk.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Iachini

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. All. Gasperini