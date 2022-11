Serie A, esordio in Monza-Verona per l’assistente palermitano Francesco Cortese

Prima volta in Serie A per l'assistente Francesco Cortese

Settimana di esordi arbitrali quella appena conclusa nel weekend di Serie A. Si tratta del direttore di gara Ermanno Feliciani e dell'assistente Francesco Cortese. Quest'ultimo, appartenente alla Sezione AIA di Palermo, è stato designato ieri per la gara tra Monza e Verona, valida per la 13a giornata. Per Ermanno Feliciani (sezione di Teramo) invece, arbitro che ha diretto il Palermo in B e C, debutto nella massima serie nel match tra Empoli e Sassuolo.