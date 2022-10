Palermo-Pisa, Feliciani torna al Barbera: ok contro Bari e FeralpiSalò, i precedenti

Prosegue la marcia di avvicinamento al nono turno del campionato di Serie B , dove il Palermo di Eugenio Corini sfiderà il Pisa guidato da Luca D'Angelo . La gara, in programma sabato alle 14:00 al "Renzo Barbera", rappresenta un viatico importantissimo per la formazione rosanero, reduce da risultati e prestazioni nettamente al disotto delle aspettative in questo primo scorcio di stagione. Palermo quartultimo in classifica a quota sette punti, frutto di due sole vittorie tra le mura amiche dell'impianto di viale del Fante ed un pari esterno contro il Bari , nella seconda giornata di campionato.

La formazione allenata da Corini arriva alla sfida contro la compagine toscana dopo l'ennesimo ko rimediato, il quinto nelle ultime sei giornate di Serie B , ed è chiamata ad invertire in maniera incontrovertibile il trend di risultati negativi fin qui ottenuti. Il tecnico di Bagnolo Mella dovrà quindi trovare la quadra su una formazione che ha fin qui deluso sotto l'aspetto tecnico-tattico e prestazionale, nonostante il lavoro svolto in sede di campagna trasferimenti estiva dal club targato City Football Group .

Due i precedenti tra il direttore di gara abruzzese ed il Palermo. Il primo riguarda la stagione di Serie C 2020-2021, nel match del Barbera contro il Bari allora allenato da Gaetano Auteri. La sfida terminò 1-1 grazie al gol rosanero siglato dall'ormai ex attaccante del Palermo - oggi all'Ajax -, Lorenzo Lucca, che all'88' minuti su punizione dai venticinque metri agguantò il pari dopo l'iniziale gol del vantaggio per i "galletti", messo a segno da D'Ursi. La seconda sfida diretta dal fischietto nativo di Roseto degli Abruzzi è datata 29 maggio 2022. Trattasi della semifinale di ritorno dei playoff promozione di Serie C 2021-2022 Palermo-FeralpiSalò, sfida vinta dalla formazione siciliana guidata dall'ex tecnico rosanero Silvio Baldini contro la compagine lombarda di Stefano Vecchi. Nel corso della gara contro la formazione di Salò, il direttore di gara abruzzese si rese protagonista di un episodio determinante ai fini del risultato conclusivo della sfida, annullando - grazie all'ausilio del VAR - il gol del momentaneo pareggio della FeralpiSalò siglato dall'attaccante del Senegal Khadim, poi risultato in fuorigioco al momento del tiro precedente del numero 9 Miracoli respinto da Massolo.