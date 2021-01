Serie A, Donadoni fa il punto: “Il Milan ha un vantaggio, l’Atalanta ha dimostrato una cosa. Futuro? Ho un’idea”

Roberto Donadoni analizza il campionato di Serie A.

L’ex tecnico dello Shenzen da cui è stato esonerato lo scorso agosto, ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio Rai, ha parlato di Scudetto e del proprio futuro.

“All’Atalanta non manca nulla per lo scudetto, si sta giocando le sue carte ormai da qualche anno e sabato è stata la conferma. È chiaro che c’è sempre da confrontarsi col fatto che qualche squadra può andare in difficoltà a causa delle assenze ma la formazione di Gasperini ha dimostrato di essere una grande, essendo superiore al Milan e portando a casa un risultato importante che darà ulteriore autostima al gruppo. Milan? Mandzukic è un giocatore di spessore, temperamento, carattere e qualità. Non sappiamo quale potrà essere la sua condizione fisica, se dovesse stare bene sarebbe un buon aiuto. Il fatto che il Milan non sia ritenuto una delle favorite per lo scudetto può essere un vantaggio ma il percorso adesso diventa più difficile. Ritengo comunque che i rossoneri abbiano tutte le carte in regola per giocarsela fino alla fine. Cile alla ricerca del c.t.? Me la cavicchio abbastanza bene e so farmi capire bene. Nella mia carriera ho avuto giocatori spagnoli, ma non ho avuto contatti con la federazione cilena. La situazione sarebbe intrigante, la Nazionale del Cile è importante e mi piacerebbe”.