Serie A, designazioni arbitrali 26a giornata: Juventus-Inter a guida, Napoli e Lazio…

L’emergenza Coronavirus non ferma la Serie A.

La scorsa giornata di campionato ha subito un forte rallentamento a causa dell’improvvisa diffusione del Coronavirus, che ha totalmente paralizzato la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e il Friuli Venezia-Giulia. Per scopo precauzionale dunque, Giovanni Malagò e Gabriele Gravina, rispettivamente presidente del CONI e della FIGC, avevano deciso di sospendere Verona-Cagliari, Atalanta–Sassuolo, Torino–Parma e Inter–Sampdoria.

Grazie agli sforzi delle autorità nazionali e il lavoro del sistema sanitario italiano, la diffusione del virus è stata ben limitata, e i focali sono stati interamente isolati. Nonostante ciò, per una questione di sicurezza, la Lega ha deciso di giocare molte gare della prossima giornata di campionato a porte chiuse, al fine di evitare l’affollamento di tifosi all’interno degli stadi: tra le gare in questione vi sarà anche il big match tra Juventus e Inter, che si giocherà all’Allianz Stadium e sarà fondamentale per la lotta scudetto.

In attesa di ulteriori comunicazioni, la Lega ha intanto diramato le designazioni arbitrali della ventiseiesima giornata di Serie A:

“Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domenica 1 marzo.

Cagliari-Roma

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Mondin – De Meo

IV° uomo: Giua

VAR: Giacomelli

AVAR: Di Iorio

Juventus-Inter

Arbitro: Guida

Assistenti: Meli – Carbone

IV° uomo: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Lazio-Bologna

Arbitro: Abisso

Assistenti: Liberti – Bottegoni

IV° uomo: Robilotta

VAR: Rocchi

AVAR: Del Giovane

Lecce-Atalanta

Arbitro: Massa

Assistenti: Schenone – Valeriani

IV° uomo: Di Martino

VAR: Nasca

AVAR: Longo

Milan-Genoa

Arbitro: Doveri

Assistenti: Lo Cicero – Galetto

IV° uomo: Pasqua

VAR: Irrati

AVAR: Cecconi

Napoli-Torino

Arbitro: Mariani

Assistenti: Bindoni – Caliari

IV° uomo: Abbattista

VAR: La Penna

AVAR: Giallatini

Parma-SPAL

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Preti – Baccini

IV° uomo: Ghersini

VAR: Di Paolo

AVAR: Vivenzi

Sampdoria-Hellas Verona

Arbitro: Valeri

Assistenti: Costanzo – Villa

IV° uomo: Minelli

VAR: Banti

AVAR: Ranghetti

Sassuolo-Brescia

Arbitro: Manganiello

Assistenti: Passeri – Alassio

IV° uomo: Maggioni

VAR: Orsato

AVAR: Manganelli

Udinese-Fiorentina

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Tolfo – Imperiale

IV° uomo: Piccinini

VAR: Chiffi

AVAR: Peretti