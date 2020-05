Serie A, Dal Pino sulla ripresa: “Vogliamo tornare il campionato più bello del mondo”

Il Governo italiano dà la sua approvazione.

Dopo mesi di dialogo e di contestazioni con la FIGC e i presidenti delle varie Leghe il Governo italiano, nella figura del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha comunicato la decisione di far ripartire ufficialmente il calcio italiano.

La FIGC ha già comunicato le date in cui ripartiranno i campionati: la Serie A inizierà tra il 18 e il 20 giugno, mentre per la Serie B bisognerà attendere il 26 giugno, come comunicato in serata dal presidente della Lega cadetta, Mauro Balata.

Anche il presidente della Lega A, Paolo Dal Pino, ha commentato in serata la decisione di Spadafora e del Governo: “Ringrazio il Ministro Spadafora e il suo staff. Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione e spirito di servizio un periodo straordinario, complesso e pieno di ostacoli e pressioni, lavorando sempre con un solo pensiero: il bene del calcio e la difesa del suo futuro, che per la Serie A deve significare tornare a essere il campionato più bello del mondo. Solo con questo spirito riusciremo a ripagare la passione e l’entusiasmo dei milioni di tifosi che seguono il nostro sport“.