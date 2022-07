Serie A, Costacurta: “Scudetto? Occhio alla Juventus con Di Maria e Pogba. Inter…”

"L’anno scorso regnava un maggior equilibrio fra le varie pretendenti, considerando soprattutto le cessioni di Lukaku e Hakimi. In corsa c’erano anche Napoli e Atalanta. Ora prima di affidare etichette da favorita aspetterei a vedere come evolve il mercato considerando che in queste ore a Torino arrivano Di Maria e Pogba. L’Inter è al momento è quella che si è rinforzata meglio sul calciomercato. Lukaku è la stella ma poi sono arrivati due grandi come Mkhitaryan e Asllani”.