Serie A, che weekend di amichevoli! Tutto il programma e il palinsesto televisivo

L'intero programma delle amichevoli pre season delle squadre di Serie A

La nuova stagione della massima serie italiana sta per affacciarsi a milioni appassionati, i quali non vedono l'ora di ammirare un'altra annata avvincente e combattuta sotto molteplici fronti. La preparazione delle squadre al nuovo intenso anno di calcio sta decisamente entrando nel vivo, con diverse amichevoli di prestigio in programma per diverse compagini del campionato italiano. Test di alto livello, preparatori per la nuova season ma anche e soprattutto utili per registrare nuove dinamiche tecniche e tattiche, specialmente all'interno dei club che, in vista della nuova annata, hanno cambiato gestione sulle proprie panchine. Tanti i match da attenzionare e pregustare prima dell'inizio ufficiale della Serie A, in programma per il 21 di agosto.