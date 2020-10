Serie A, Carraro su lotta scudetto: “Juventus favorita, ma attenzione all’Inter. Napoli? Dico la mia su Gattuso”

Parla Franco Carraro.

L’ex presidente della FIGC, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Marte’, si è espresso sulla Serie A e la lotta Scudetto. A detta del noto dirigente, la principale rivale della Juventus sarà l’Inter, anche se il Napoli con Gattuso sta giocando bene le sue carte: “L’auspicio è che sia un campionato equilibrato. Le squadre importanti sono sempre quelle. Forse in questo momento sulla carta la candidata più autorevole a battere la Juventus mi sembra l’Inter“.

“Napoli di nuovo alla pari con le grandi? Sono molto contento perché Napoli merita un grande calcio – ha proseguito Carraro -. Sono contento anche per Gattuso, al Milan è stato trattato male perché aveva fatto bene come allenatore. Peraltro dopo il Milan non ha fatto meglio. Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore sottovalutato e il Napoli gli sta dando un’occasione molto importante”, ha concluso l’ex presidente della FIGC.

