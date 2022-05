Serie A, Capello: “Roma organizzata e capace di soffrire. Il problema di Dybala è…”

Il commento di Capello sulla Roma, vincitrice della Conference League, sulla Juventus di Allegri, sul Milan campione e su Dybala all'Inter

"Una settimana fa ho detto che questa Roma mi piaceva perché vedevo una squadra organizzata. Ieri abbiamo visto, anche nelle difficoltà, una squadra che aveva voglia di soffrire e soprattutto che aveva dei movimenti organizzati. In Italia si parla spesso del bel gioco, ma alla fine parlano i trofei. Juventus? Tante cose non hanno funzionato. Allegri non ha visto intorno a sé i giocatori che riteneva idonei per ciò che voleva fare. Resta da interrogarsi sul fatto se sia stata imbastita bene la campagna acquisti della scorsa estate. Il Milan ha aperto un ciclo? Molto dipende dal mercato. In Italia a volte si valorizzano dei giocatori per poi essere venduti all’estero. Stiamo diventando la Francia di qualche anno fa. Possibile coppia Lautaro-Dybala all'Inter? Sono giocatori dal valore indiscutibile. Sull’ex Palermo le valutazioni non vanno fatte da un punto di vista tecnico, ma bensì da un punto di vista fisico, dato che negli ultimi anni ha giocato poco".