Serie A, Cagliari-Roma 3-2: decidono Lykogiannis, Marin e Joao Pedro, tris di vittorie e salvezza più vicina. La classifica

Triplice fischio alla “Sardegna Arena”.

Successo del Cagliari sulla Roma nella sfida valida per la 33^ giornata di Serie A. Grande match dei rossoblù che conquistano tre preziosissimi punti in chiave salvezza, raggiungendo al quartultimo posto il Benevento quota 31 punti, e centrando la terza vittoria di fila in campionato. Nel primo tempo la sblocca Lykogiannis, ma i capitolini pareggiano con Carles Perez. Nella ripresa in gol Marin e Joao Pedro, Fazio la riapre ma non basta alla squadra di Fonseca: a secco di successi da tre giornate.