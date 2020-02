Serie A, Cagliari-Napoli: Gattuso con Mertens dal 1′, Maran senza Nainggolan. Le formazioni ufficiali

Alle ore 18,00 andrà in scena il match tra Cagliari e Napoli.

Il match della Sardegna Arena promette spettacolo nonostante le diverse assenze in entrambe le compagini: Nainggolan per i sardi e Milik e Insigne per i partenopei. Le formazioni ufficiali.

Cagliari: Cragno; Pisacane, Walukievicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.