Serie A, Cagliari-Milan: Pioli si affida a Ibrahimovic, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per Cagliari-Milan.

Alle ore 20.45, alla Sardegna Arena, andrà in scena la sfida che chiuderà la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Conquistare i tre punti in palio per tornare ancora una volta da sola in vetta alla classifica dopo l’aggancio da parte dell’Inter di Antonio Conte: è questo l’obiettivo degli uomini di Stefano Pioli, che affronteranno tra poco meno di un’ora la compagine sarda, reduce da quattro sconfitte maturate nelle ultime quattro giornate.

Se il tecnico rossonero dovrà rinunciare a Gabbia e Bennacer per infortunio, Theo Hernandez, Calhanoglu, Rebic e Krunic per Covid, Eusebio Di Francesco non potrà contare sullo squalificato Nandez. Di seguito, le formazione ufficiali del match.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Godin, Ceppitelli, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Duncan; Pereiro, Joao Pedro; Simeone. All.: Eusebio Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. All.: Stefano Pioli.