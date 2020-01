Serie A, Cagliari-Milan: Ibrahimovic titolare, Maran si affida a Joao Pedro. Le formazioni ufficiali

Esordio dal primo minuto per Zlatan Ibrahimovic.

Per la sfida in programma alle ore 15 alla Sardegna Arena, che aprirà la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, Stefano Pioli ha scelto di affidarsi alla qualità e all’esperienza dell’attaccante svedese, sempre a segno nelle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato la compagine sarda. L’ex Los Angeles Galaxy agirà supportato Rafael Leao.

Chi cercherà di tornare a conquistare i tre punti dopo le tre sconfitte di fila maturate contro Lazio, Udinese e Juventus è certamente la squadra di Rolando Maran, vera e propria sorpresa del girone d’andata ma in calo nelle ultime uscite. Fiducia a Joao Pedro che agirà al fianco del solito Simeone, supportati da Radja Nainggolan.

Di seguito, le formazioni ufficiali.

CAGLIARI (4-3-1-2) – Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro. All.: Rolando Maran.

MILAN (4-4-2) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. All.: Stefano Pioli.