Serie A, Brescia-Genoa 2-2: le “Rondinelle” si fanno rimontare, punto prezioso per i rossoblu

Ennesimo passo falso del Brescia.

Per le Rondinelle era l’ultima spiaggia per provare a risalire una classifica che al momento le vede ultime in classifica con 7 punti di ritardo dalla zona salvezza. Al “Rigamonti” i padroni di casa si erano portati in vantaggio di due reti grazie alle realizzazioni di Donnarumma e Semprini tra il 10′ e il 13′. L’attaccante dei lombardi ha insaccato in rete con un destro dal limite dell’area che non ha lasciato scampo a Perin, il raddoppio è opera del giovane difensore che ha spinto in rete da due passi. Gli ospiti hanno trovato la via della rete grazie a due calci di rigore: al 38′ trasforma Iago Falque dopo un fallo su Romero, al 70′ realizza Pinamonti dopo un fallo di mano di Dessena. Punto da non gettare via per i rossoblu che salgono a quota 26 punti alla pari dei cugini della Sampdoria che ospiteranno sabato il Bologna e a +1 dal Lecce terzultimo.