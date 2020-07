Serie A, Brescia: Balotelli in sovrappeso, il futuro senza certezze di Super Mario

Situazione complicata per Mario Balotelli.

L’ex attaccante di Nizza e Manchester City, attualmente al Brescia, non ha vissuto una stagione troppo positiva a causa delle divergenze avute con la dirigenza del club lombardo. Il futuro alle Rondinelle di Super Mario è in bilico, ben presto, infatti, potrebbe dire addio al Brescia nel momento stesso in cui verrà decretata la retrocessione sul campo della squadra allenata oggi da Diego Lopez.

“La contesa con Massimo Cellino nelle ultime ore si è arricchita di nuove contestazioni: a cominciare dal sovrappeso di 7 kg, con la bilancia che giovedì ha toccato quota 99 kg”, si legge in un articolo pubblicato su La Gazzetta dello Sport.

Intanto il centravanti italiano dovrà stilare un piano per quanto concerne il proprio avvenire, mancano le richieste per l’ex Milan visto che al momento non vi sono squadre interessate a dargli una nuova occasione. Il Boca Juniors sembrava essersi interessato, ma visto il periodo questa ipotesi sembra allontanarsi così come quella di club brasiliani attivi per lui la scorsa estate. Rimangono solo contatti con club turchi in cui Raiola ha ancora grossa influenza.

“E dire che un paio di mesi fa uno dei candidati alle prossime elezioni per la presidenza del Vasco da Gama si è fatto vivo per convincerlo all’esperienza oltre Oceano. Anche in questo caso tutto è rimasto sfumato. Così come gli interessamenti dei club cinesi. In teoria Mario preferisce restare in serie A, anche per convincere Mancini a portarlo all’Europeo: la speranza è l’ultima a morire…In quest’ottica una neo-promossa potrebbe puntare su di lui”, si legge ancora.

Questa volta tutto sembra complicarsi sia in termini di scelta tecnica, ma anche di offerte economiche, in quanto il suo ingaggio potrebbe essere destinato a dimezzarsi.