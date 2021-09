Serie A, Bologna-Verona 1-0: Svanberg regala il successo di misura agli emiliani

Il commento al posticipo della terza giornata di Serie A tra gli emiliani e i veneti

Va in archivio la terza giornata di Serie A. Nel posticipo del lunedì sera il Bologna si è imposto per 1-0 nei confronti del Verona. Buona partita giocata dalla squadra allenata da Sinisa Mihajlovic che ha tenuto il pallino del gioco per gran parte del match, faticando però a trovare gli spazi nell'ottimo sistema difensivo messo a punto da Eusebio Di Francesco.