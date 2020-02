Serie A, Bologna-Udinese: out anche Skorupski, Gotti si affida a Okaka-Lasagna. Le formazioni ufficiali

Emergenza in casa Bologna, che alle ore 15 sfiderà fra le mura amiche dello Stadio “Renato Dall’Ara” l’Udinese di Luca Gotti.

Sono sette i calciatori rossoblù fermi ai box e due gli squalificati: Svanberg, Dijks, Krejcì, Medel, Sansone, Santander, Soriano, Denswil e Schouten. Ma non solo; nelle ultime ore, infatti, il portiere Skorupski è stato colpito da una sindrome influenzale e al suo posto giocherà Da Costa. Per questo motivo, l’undici titolare per Sinisa Mihajlovic è praticamente obbligato. Ciò nonostante, la volontà del tecnico serbo resta quella di tornare a conquistare i tre punti dopo il passo falso contro il Genoa. Dall’altra parte, gli uomini di Gotti – che non vincono dallo scorso 12 gennaio – vorranno certamente invertire il trend negativo.

Di seguito, le formazioni ufficiali del match.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomitasu, Bani, Danilo, Mbaye, Poli, Dominguez, Skov Olsen, Orsolini, Palacio, Barrow. All.: Sinisa Mihajlovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, Becao, Troost Ekong, Nuytinck, Sema, De Paul, Mandragora, Fofana, Okaka, Lasagna. All.: Luca Gotti.