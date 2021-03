Serie A, Bologna-Sampdoria 3-1: Barrow da applausi, a Ranieri non basta Quagliarella

Il Bologna si riscatta dopo la sconfitta rimediata a Napoli nell’ultimo turno.

I rossoblu nel lunch match, valido per la 27a giornata di Serie A, hanno superato per 3-1 la Sampdoria grazie a una prestazione esaltante. Ad aprire le marcature un colpo di testa di Musa Barrow che al 27′ trafigge Audero sfruttando un cross dalla destra di Palacio, trascorrono solo 10′ e arriva il pari di Quagliarella su servizio di Augello. Prima che termini il primo tempo c’è ancora il tempo per vedere un gol: al 41′ scappa Barrow che vince un paio di rimpalli e serve al limite dell’area Svanberg che apre il piattone e insacca. Nella ripresa ci pensa un gol di Roberto Soriano a chiudere la gara, il fantasista degli emiliani riceve un passaggio di Svanberg e conclude all’angolino basso. Punti importanti per gli uomini di Sinisa Mihajlovic che salgono a quota 31 in classifica, restano fermi a 32 i ragazzi di Claudio Ranieri.