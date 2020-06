Serie A, Bologna-Juventus: Sarri punta su Dybala-CR7, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la sfida del Renato Dall’Ara.

Sul proprio campo il Bologna ospiterà questa sera la Juventus, in occasione della ventisettesima giornata di Serie A. I bianconeri e Maurizio Sarri hanno bisogno di ritrovare la vittoria per risollevare il morale dopo la sconfitta subita in finale di Coppa Italia contro il Napoli: davanti ai campioni d’Italia in carica ci saranno gli uomini di Sinisa Mihajlovic, che prima dello stop a causa dell’epidemia Coronavirus era tra le squadre più in forma del campionato.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.