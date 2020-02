Serie A, Bologna-Brescia 2-1: Orsolini e Bani, Mihajlović vola al nono posto

Il Bologna batte il Brescia.

Bella quella dello stadio Dall’Ara tra il Bologna e il Brescia, che in occasione della prima gara della ventiduesima giornata di Serie A, si sono affrontati in una sfida molto delicata per la lotta salvezza. Giocano molto meglio i padroni di casa, che nella prima mezz’ora della partita creano numerose occasioni da gol sostenuti dalla classe di Orsolini e dalle accelerazioni di Barrow: i rossoblù perdono però Sansone dopo soltanto 12 minuti a causa di un problema muscolare, lasciando il campo in lacrime. A passare in vantaggio sono però le Rondinelle, che al minuto 34 trovano la rete del vantaggio: Mbaye atterra Dessena in area di rigore, l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri va lo specialista, Ernesto Torregrossa, che spiazza Skorupski e firma il gol dello 0 a 1.

Il Bologna non si perde d’animo, resta compatto e al minuto 43 riesce a riportare il risultato in parità: Mbaye trova Orsolini, che controlla e calcia con il destro sorprendendo Joronen, 1 a 1: per l’ex Juventus è la sesta rete in campionato.

Nel secondo tempo non cambia il ritmo della gara, con i padroni di casa che fanno la partita e si rendono costantemente pericolosi dalle parti di Joronen: al 60′ grande risposta del portiere azzurro, che salva sul mancino pericoloso di Barrow. Dopo 10 minuti altra grandissima occasione per i rossoblù: colpo di testa di Soriano da pochi passi, altra grandissima risposta del portiere avversario che tiene ancora vivi i suoi compagni di squadra. Nei minuti finali Mihajlović si gioca l’ultima carta e manda in campo Santander al posto di un difensore centrale, ma è proprio un centrale a risolvere la partita: al 90′ ancora Bani firma la rete del definitivo 2 a 1, trovando la sua seconda rete consecutiva.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Bologna sul Brescia: i rossoblù salgono momentaneamente al nono posto sopra Napoli,Torino e Verona. Pesante sconfitta per le Rondinelle che rimangono ferme all’ultimo posto insieme a SPAL e Genoa, che dovranno però ancora giocare.