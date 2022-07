Serie A, Bergomi: “Inter con Lukaku un’arma in più. Di Maria-Juventus? Età un limite”

Il parere di Bergomi sul calciomercato estivo di Inter, Milan e Juventus

Giuseppe Bergomi, storico ex difensore dell'Inter e della nazionale italiana nonché noto opinionista per Sky Sport, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Libero in merito al calciomercato estivo dei tre top club della Serie A:

Sull'Inter: "Stravedo per Romelu Lukaku. Ora Inzaghi ha quell’arma tattica mancata quando l’Inter andò in black-out a metà campionato. Perse il derby, raccolse 7 punti in 7 partite e si giocò lo scudetto".

Sul Milan: "Una squadra che ha vinto non deve cambiare troppo, solo un paio di pedine. Origi è un buon attaccante, tifo Liverpool e ho notato che con Klopp ha giocato poco, sette partite. Tuttavia molti giocatori che vengono dalla Premier hanno poi fatto bene in Italia: Abraham, Tomori, Lukaku…".

Sulla Juventus: "I 35 anni di De Maria non possono essere un limite. Lui è super. E così Pogba. Zaniolo? Le grandi squadre si costruiscono anche per il futuro. La strategia della Juve mi piace: cerca giocatori italiani. È nel suo Dna. Nella finale di Madrid c’erano sei juventini in campo".