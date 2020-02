Serie A, Atalanta-Roma: Zapata vs Dzeko, sfida tra bomber. Le formazioni ufficiali del match

Un anticipo serale dal gusto di scontro diretto.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena tra pochi minuti la sfida tra l’Atalanta e la Roma, che si affronteranno in occasione dell’anticipo serale della ventiquattresima giornata di Serie A: i due club si affronteranno per contendersi il quarto posto in classifica e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Paulo Fonseca.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini, Pellegrini; Perotti, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko