Serie A, Atalanta-Roma 2-1: Palomino e Pasalic firmano la rimonta, la Dea quarta in classifica

L’Atalanta batte la Roma in rimonta.

Sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia è andata in scena Atalanta-Roma, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A: i due club si sono affrontati in quello che è stato un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto e la conseguente qualificazione alla prossima edizione della Champion League.

Nel primo tempo non succede quasi nulla, con i padroni di casa che hanno una grande occasione con il Papu Gomez, fermato però con successo da Pau Lopez. Poco prima del fischio dell’arbitro i giallorossi riescono sorprendentemente a passare in vantaggio: errore clamoroso di Palomino e palla recuperata da Dzeko, che si accentra e con il destro batte Gollini firmando lo 0 a 1.

Il secondo tempo inizia con la Dea riversata in attacco alla ricerca del pareggio, che arriva puntualmente al minuto 50: Gomez batte un angolo in direzione di Djimsiti, palla prolungata verso Palomino che da pochi passi firma l’1 a 1 e si fa subito perdonare per l’errore commesso in occasione del gol realizzato dalla Roma. Passano soltanto nove minuti e i nerazzurri completano la rimonta grazie alla mossa azzeccatissima di Gian Piero Gasperini, che toglie Zapata e mette in campo Pasalic: dopo soltanto 19 secondi dal suo ingresso il centrocampista croato calcia dall’internoe dell’area di rigore e con uno splendido tiro a giro trova la rete del 2 a 1.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria dell’Atalanta, che completa una rimonta importantissima e mantiene il quarto posto in classifica allungando a sei punti proprio sulla Roma e arrivando nel miglior modo possibile alla prossima partita con il Valencia. Per gli uomini di Paulo Fonseca è la quinta sconfitta nelle ultime sette partite: i giallorossi stanno continuando a sprecare occasioni fondamentali per continuare ad inseguire il sogno Champions League, che sembra sempre più lontana.