Serie A, Atalanta-Lazio: Gasperini non rischia Ilicic, Inzaghi si affida a Immobile. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il big match della giornata.

Alle ore 21:45 andrà in scena la sfida tra l’Atalanta e la Lazio, che si affronteranno in occasione della 27a giornata di Serie A sul campo dello stadio Atleti Azzurri d’Italia: sarà una gara molto importante per le sorti del campionato tra le due squadre più in forma della stagione attuale. I biancocelesti hanno infatti bisogno di tre punti per tenere il passo della Juventus e continuare a sognare la vittoria dello scudetto. Contro gli Aquilotti ci sarà però la Dea, che ha incantato tutta l’Europa grazie al suo attacco devastante e il suo gioco spumeggiante.

Di seguito le formazioni ufficiali, scelte da Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez; Malinovskyi, Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Luis Felipe, Patric; Jony, Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.