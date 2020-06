Serie A, Atalanta-Lazio 3-2: la Dea vince in rimonta, Inzaghi sconfitto dopo nove mesi

L’Atalanta batte la Lazio.

Sul campo dell’Atleti Azzurri d’Italia è andata in scena la sfida tra l’Atalanta e la Lazio, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A e fondamentale per le sorti del campionato. Le due squadre più in forma del campionato prima dell’interruzione per il Coronavirus erano alla ricerca di tre punti importanti per raggiungere gli obiettivi personali: i biancocelesti per tenere il passo della Juventus e continuare ad inseguire il sogno scudetto, la Dea per raggiungere nuovamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Passano soltanto cinque minuti e gli uomini di Simone Inzaghi passano in vantaggio: Lazzari crossa dalla destra, sul pallone si avventa De Roon che rinvia in modo maldestro e realizza un clamoroso autogol battendo il proprio portiere, 0 a 1. La Lazio approfitta dello sbandamento della Dea e trova il raddoppio al minuto 11: gol spettacolare di Milinkovic-Savic, che calcia praticamente da fermo dal limite dell’area di rigore verso il secondo palo, tiro imparabile per Gollini, 2 a 0.

Al 38′ si svegliano i padroni di casa che riescono ad accorciare le distanze con una classica azione “alla Gasperini”: Hateboer cambia fronte verso Gosens che salta più in alto di tutti e con un colpo di testa preciso manda in rete la palla dell’1 a 2.

Nel secondo tempo i padroni di casa continuano ad attaccare e dopo vari tentativi vani trova finalmente il gol del pareggio al minuto 66: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva sui piedi di Malinovskyi, che controlla e calcia in modo esemplare direttamente verso l’incrocio dei pali imparabile per Strakosha, 2 a 2. All’80′ i nerazzurri completano una splendida rimonta: Gomez batte un calcio d’angolo verso Palomino che spicca su tutti e di testa realizza la rete del 3 a 2.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la seconda vittoria consecutiva dell’Atalanta, che vince in rimonta contro la Lazio: i biancocelesti perdono in campionato dopo nove mesi e perdono il passo della Juventus.