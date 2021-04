Serie A, Atalanta-Bologna: la Dea ritrova Hateboer, Mihajlovic con la difesa a 3. Le formazioni ufficiali

Si conclude al Gewiss Stadium la domenica di Serie A.

Si affronteranno questa sera al Gewiss Stadium, Atalanta e Bologna, nella sfida valida per la 33^ giornata di Serie A. Fermata sull’1-1 giovedì all‘Olimpico contro la Roma dopo cinque vittorie di fila, la Dea è decisa a ritrovare il successo, puntando al secondo posto in classifica. Gasperini ritrova dopo tre mesi Hateboer e conferma il sistema a tre in difesa. Malinovskyi alle spalle di Muriel e Zapata in attacco. Difesa a tre anche per Mihajlovic.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel. All. Gasperini

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Danilo, Antov, Soumaoro; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Skov Olsen; Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic