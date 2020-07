Serie A, Atalanta-Bologna 1-0: Muriel-gol e orobici secondi, felsinei senza idee

L’Atalanta torna al successo: 1-0 al Bologna e secondo posto momentaneo.

I bergamaschi ancora orfani di Josip Ilicic hanno superato di misura la compagine felsinea grazie a una splendida rete messa a segno da Luis Muriel. L’attaccante colombiano, entrato a inizio ripresa, ha realizzato con un perfetto destro dall’interno dell’area di rigore su servizio del connazionale Duvan Zapata. Tre punti per gli orobici che raggiungono quota 74 in classifica e si prendono la seconda piazza in attesa che l’Inter giochi la propria partita contro la Fiorentina.