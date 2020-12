Serie A, Adani senza filtri: “Lukaku è l’Inter, nerazzurri a Verona osceni. La Juventus e Ibrahimovic…”

“La Juventus ha 11 punti in meno rispetto a un anno fa ma io continuo a credere nella bontà dell’idea di gioco e del pensiero calcistico che ha Pirlo. Ad ogni idea, ad ogni visione, ad ogni progetto, non si può staccare un attimo”.

Parola di Daniele Adani. L’ex difensore di Inter e Fiorentina, noto opinionista sportivo, ha detto la sua sulla Juventus di Andrea Pirlo durante una diretta sui social network con Christian Vieri. “Pirlo? passo falso alla Fiorentina è una cosa, un passo falso alla Juve è un’altra. Se uno deve costruire, deve continuare nella sua idea e io credo nel suo gioco. La sua idea di calcio è giusta, è corretta”, sono state le sue parole. Ma non solo; Adani, infatti, si è espresso anche sulle prestazioni offerte fin qui dall’Inter di Antonio Conte e da Zlatan Ibrahimovic.

INTER – “Primo tempo a Verona è stato osceno, Perisic non giocherà mai più in quel ruolo perchè non è la sua posizione. Non può andare nel traffico, ha bisogno della corsia. Può essere devastante solo sulla fascia. A Verona è stato il peggiore in campo mentre Lukaku è l’Inter. Hakimi nel primo tempo è stato quasi nullo, Lautaro ha fatto qualche colpo, Young nullo ma dentro l’equilibrio della partita, una squadra come l’Inter, allenata da Conte, sai che poi va a vincere la partita e la vince da squadra esperta. L’Inter non molla mai”.

IBRAHIMOVIC – “Ibra ha alzato una squadra che andava su un rendimento medio basso e ha portato tutti su parametri alti, pensiamo a Calabria, ora fai fatica a trovare un terzino più forte come rendimento, prima soffriva a giocare a San Siro, voi sapete com’è giocare a San Siro e invece ora guardatelo, o Kalulu, un 2000: lo prendono, lo mettono dentro ed ecco che fa Nel 2020 solo il Bayern ha fatto meglio del Milan in tutta Europa”, ha concluso Adani.