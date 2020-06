Serie A, accordo Spadafora-Pay Tv: domenica la prima gara in chiaro su DAZN

La decisione delle Pay-Tv in merito alle partite da trasmettere in chiaro.

VIDEO Serie A, l’annuncio di De Siervo: “Ci saranno due partite in chiaro”

Nelle scorse ore il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, ha raggiunto un accordo di massima con DAZN e Sky in merito alla trasmissione di alcune gare di Serie A in diretta senza e gratuitamente. Due partite a giornata saranno dunque visibili in chiaro, il primo match sarà quello tra Verona e Cagliari che nella serata di sabato 20 giugno si potrà seguire sul canale Youtube di DAZN.

