Serie A, a tutto Sconcerti: “Né Juventus né Inter, ecco quali sono le squadre migliori della stagione”

Il parere di Mario Sconcerti.

Prima dell’arresto dei campionati a causa dell’emergenza Coronavirus, gli appassionati di calcio italiano stavano godendo di una delle stagioni più appassionanti e affascinanti degli ultimi anni: tre squadre, Juventus, Inter e Lazio, erano impegnate in una lotta scudetto portata avanti a suon di vittorie su vittorie, e alle loro spalle era in atto una pazzesca battaglia per il quarto posto e la qualificazione in Champions League dove primeggiava la macchina da gol targata Atalanta.

A commentare l’attuale stagione di Serie A è intervenuto Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo italiano, che ha parlato durante la trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio. Queste le sue dichiarazioni: “Momenti chiave della stagione? Io parlerei di due squadre, che sono emerse, ossia l’Atalanta e la Lazio. Né la Juve né l’Inter mi sono piaciute molto. L’Inter è cresciuta ma non quanto avrebbe dovuto. Conte ha fatto cose eccezionali ma di più non poteva fare. Il salto più grosso lo ha fatto la Lazio, ha giocato il calcio migliore con una squadra molto importante“.

Sconcerti ha poi commentato l’andamento del Napoli, che dopo un turbolento avvio di stagione sotto la gestione Carlo Ancelotti, è passato nelle mani di Rino Gattuso, capace di ridare molto presto la giusta quadratura alla squadra: “Era a fine ciclo ed era in una situazione particolare. C’era una spaccatura tra allenatore e squadra, Ancelotti non aveva fiducia nella squadra e viceversa. Sono situazioni forti che ti portano sempre a qualcosa di sbagliato. Non credo che finirà qui la storia dell’ammutinamento, visto che ci sono ancora multe in ballo. Lozano? Era un giocatore brillante, prima di arrivare in Italia. A Napoli non è stato in grado di fare quel qualcosa in più che gli veniva chiesto. Non ha reso come prometteva. Gattuso? E’ giovane. Col Milan arrivò vicino alla Champions, quindi aveva già fatto bene con una squadra non all’altezza, che andava rifondata. Qui ha avuto l’intelligenza di cambiare la squadra partendo dal cuore“.