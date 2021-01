Serie A, a tutto Costacurta: da Lukaku-Ibrahimovic all’affare tra Inter e Roma per Dzeko e Sanchez

Alessandro Billy Costacurta ha parlato ai microfoni di ‘Radio Deejay‘ nel corso del format di approfondimento radiofonico ‘Football Club‘.

Milan-Atalanta, Costacurta: “Prova di forza della Dea, peggiore prestazione dei rossoneri. Contro la Juventus era stato diverso”

L’ex difensore del Monza si è espresso a 360° in merito all’attuale massimo campionato italiano, soffermandosi in particolare sul possibile affare di calciomercato lungo l’asse Inter–Roma e sulla discussione tra Lukaku e Ibrahimovic avvenuta nel corso del match di Coppa Italia disputato martedì sera in quel di ‘San Siro‘.

Di seguito, le dichiarazioni di Billy Costacurta.

IBRAHIMOVIC– “Io l’ho marcato, ci ho giocato contro. Giocava nella Juventus, feci un’ottima partita. Cercavo di non anticiparlo ma di vedere quello che faceva lui, era impossibile anticiparlo e prenderla di testa. Non l’ho mai provocato. Secondo me con Lukaku è andata avanti un po’ troppo, forse io avevo più eleganza ma quando fai sport non dico sia normale ma qualche testa a testa l’ho avuto anche io. Io dicevo: ‘Ammazza che alito che hai?!’ Ecco così li colpivo ancora di più”.

DZEKO-SANCHEZ– “Tra i due c’è differenza ovviamente, però senza Coppe, un po’ di pressione ci sarebbe nell’Inter. Chi fai fuori, Lautaro? Quando crei un gruppo come quello dell’Inter, andare a provare a sistemarlo, spesso fai peggio. Dzeko, per andare alla squadra di Antonio Conte, pensava di giocare non così poco”.

