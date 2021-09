Serie A, 5a giornata: il Napoli stende la Sampdoria, pari tra Lazio e Torino

Si chiudono i primi due posticipi della quinta giornata di Serie A, in attesa di Roma-Udinese. Il Napoli sbanca il Ferraris battendo con un sonoro 0-4 la Sampdoria, Lazio fermata dal Torino sull'1-1

Si sono conclusi i due posticipi del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata di Serie A , in attesa dell'ultima gara delle 20:45 tra Roma e Udinese .

Il Napoli di Luciano Spalletti vince e convince battendo la Sampdoria al Ferraris per 4-0. Gli azzurri hanno sbloccato la partita dopo soli dieci minuti grazie alla rete di Victor Osimhen , che ha ricevuto un cross del capitano Insigne e insaccato per il vantaggio napoletano. Allo scadere del primo tempo ci pensa Fabian Ruiz a firmare il raddoppio con un tiro da fuori area, ancora su passaggio illuminante di Lorenzo Insigne .

Nell'altro posticipo fra Lazio e Torino, i biancocelesti non riescono a sbloccare la gara, con il primo tempo che si conclude sullo 0-0 con poche occasioni da gol da entrambe le parti. Nel secondo tempo sono i granata che ci provano di più, senza riuscire a trovare la via della rete, fino a quando il nuovo entrato Marko Pjaca riceve uno splendido cross dalla sinistra di Singo e di testa fulmina Reina per l'1-0 del Torino. I granata spingono per il gol del raddoppio ma nel primo minuto di recupero il difensore di casa Djidji stende in area di rigore Vedat Muriqi, l'arbitro Abisso concede il penalty la Lazio, così Ciro Immobile firma il pareggio finale.