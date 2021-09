Serie A, 4^giornata: blitz viola, stop Roma, super Inter! Pari tra Juventus e Milan

Udinese-Napoli completerà il programma della quarta giornata di Serie A. Juventus e Milan si sono divise la posta nel big match dell''Allianz Stadium, Inter a valanga sul Bologna, Lazio fermata dal Cagliari, Roma ko a Verona

La quarta giornata è iniziata con l'anticipo del venerdì al Mapei Stadium di Reggio Emilia tra Sassuolo e Torino..Due squadre di ottima qualità, con tanta voglia di dimostrare dopo un buon avvio di campionato per entrambe, specialmente sul piano del gioco. Il match dopo i 90 minuti, vede prevalere di misura i granata con gol di del subentrato Marko Pjaca. Sassuolo nettamente inferiore sul piano fisico ed impacciato nel costruire in verticale, padroni di casa che hanno concesso parecchio, pagando molto la poca concretezza in fase offensiva. La squadra di Dionisi è rimasta in partita fino all'ultimo con voglia e determinazione. La compagine di Juric torna a casa con la consapevolezza di aver tenuto perfettamente in pugno la partita, creando tantissime occasioni da gol e pressando bene, dimostrando che il Toro può dire la sua in questa Serie A.

Al Luigi Ferraris di Genova, dove si sono affrontate Genoa e Fiorentina, due squadre fresche di vittoria ed in cerca di continuità. La partita finisce per 1-2 a favore della viola, con un dominio importante sul piano del gioco e delle occasioni create dalla squadra di Italiano, concretizzate nello specifico da Saponara e Bonaventura, protagonisti entrambi di una partita eccellente. Da miglioreare tra i toscani la solidità difensiva che a volte lascia troppo sa desiderare, troppe le ingenuità come nell'occasione del calcio di rigore poi segnato da Criscito a tempo scaduto. Sicuramente i rossoblù possono tornare a casa con la consapevolezza di essere abbastanza ordinati e di saper soffrire da squadra, ma ancora poco incisivi e raramente pericolosi in avanti. Da citare sicuramente i grandi interventi di Sirigu che hanno contenuto le proporzioni della sconfitta per i liguri.

Inter travolgente contro il Bologna di Mihajlovic, in cerca di continuità dopo le zero sconfitte in tre partite ma soprattutto i soli due gol subiti fino a quel momento. La squadra di Simone Inzaghi fa spettacolo, ed a fine partita sono ben sei le reti segnate ai danni degli emiliania fronte di un solo gol subito. Protagonista assoluto al debutto Dumfries, oltre ad un performante Edin Dzeko, da subentrato, autore di due reti, senza dimenticare la firma del solito Lautaro Martinez . Una gara preparata alla perfezione dal mister ex Lazio, con la solita impronta di approccio intenso alle gare, di fatto l'Inter convince e segna tanto, complice anche un Bologna troppo spento e molto remissivo nei confronti dei nerazzurri, che non hanno sprecato alcuna occasioni per gonfiare la rete, lanciandosi a 10 punti in classifica tra le prime della classe.

Il posticipo del sabato di Serie A tra Saleritana ed Atalanta ha messo di fronte due squadre con obiettivi e stati d'animo opposti, i granata sono in cerca dei primi punti in campionato, mentre i bergamaschi cercano di ripetere di quanto buono fatto contro il Villareal in Champions. La Dea passa all'Arechi grazie alla rete di Duvan Zapata. Sicuramente da segnalare la grande partita sul piano di intensità, aggressività ed anche qualità da parte della squadra di Castori, che finalmente ha dato l'idea di avere un identità interessante gettando le basi per una proossima risalita classifica. La gara del Castellani tra Empoli e Sampdoria termina con un netto 0-3 min favore dei blucerchiati. La squadra di D'Aversa gioca bene a calcio e continua a convincere, creando tanto e finalmente mettendo in condizioni i propri attaccanti di segnare. Si è sbloccato Ciccio Caputo con ben due reti contro la sua ex squadra. Altra grande prova da citare, quella di Candreva, protagonista di un grande assist e di un bellissimo gol.La gara con vista salvezza tra Venezia e Spezia vede prevalere i liguri di misura. : All'Olimpico di Roma s i biancocelesti di Sarri, reduci da due sconfitte consecutive tra Milan e Galatasaray, impattano contro il nuovo Cagliari di Walter Mazzarri, subentrato in panchina all'esonerato Semplici. La gara è gestita dall'inizio fino alla fine molto bene dai rossoblù, che riescono anche a ribaltare il risultato dopo la rete di Immobile, con i gol di Joao Pedro e dell'ex Keità Baldè.

Primo stop per laRoma, nonostante la prova monstre di Pellegrini, la squadra di Mourinho cade al Bentegodi di Verona contro il nuovo Hellas targato Tudor. Gli scaligeri si trovano davanti una delle squadre più in forma in Italia, ma hanno approcciato benissimo alla gara, esprimendo ritmi alti e buon calcio, senza dare tanti punti di riferimento alla Roma e creando così diverse palle gol. Bellissima la prodezza balistica di Faraoni che ha permesso al Verona di vincere per 3-2. Big match all'Allianz Stadium di Torino, dove arriva un Milan in formissima che trova una Juventus lacunosa e poco incisiva sul piano del gioco. La squadra di Allegri approccia meglio e sfrutta l'errore difensivo da parte dei rossoneri che permette a Morata di sbloccare il match, proprio come al San Paolo. Una volta portatosi in vantaggio la Juve va sull'amministrazione del match, creando di meno e concedendo poco agli uomini di Pioli che nel frattempo tengono bene il campo e ci provano fino all'ultimo, tentativi che porteranno al gol di Rebic su angolo. La partita termina sul 1-1 grazie al miracolo di Szczęsny su Kalulu che permette ai bianconeri di mettere un punto che non basta alla classifica per essere sufficiente.