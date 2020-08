Serie A, 38a giornata: le formazioni ufficiali delle quattro gare delle 20:45

Tutte le big in campo in occasione dell’ultima giornata di Serie A.

Dopo la vittoria del nono scudetto consecutivo da parte della Juventus e le retrocessioni di Brescia e SPAL, ci sono ancora dei verdetti che attendono di trovare una risposta. Tra questi, l’affascinante lotta tra Inter, Atalanta e Lazio per conquistare il secondo posto in classifica: le tre squadre sono attualmente raccolte in un punto e non potranno dunque permettersi di commettere errori per provare a raggiungere la posizione più alta in classifica e chiudere al meglio il campionato.

Sfida personale quella di Ciro Immobile, che dopo aver avuto la certezza di aver conquistato la Scarpa d’Oro punta a distruggere il record di gol segnati in una sola stagione di campionato, attualmente nelle mani di Gonzalo Higuain: all’attaccante biancoceleste manca una sola rete per eguagliare il Pipita e un’altra per superarlo. In campo anche il Milan, che dopo aver perso la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione dell’Europa League senza passare dai preliminari, affronterà il Cagliari sul campo dello stadio San Siro.

Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS-ROMA

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Frabotta; Muratore, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia. All. Sarri

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Fazio, Ibanez, Smalling; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. All.: Fonseca.

ATALANTA-INTER

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte.

NAPOLI-LAZIO

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. S. Inzaghi

MILAN-CAGLIARI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Cagliari (3-5-1-1): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Faragò, Ionita, Nandez, Lykogiannis; Pereiro; Simeone. All. Zenga