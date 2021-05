Serie A, 38a giornata: le formazioni ufficiali dei tre anticipi delle 20.45

Tutto pronto per il calcio d’inizio della trentottesima ed ultima giornata di Serie A.

Di seguito le formazioni ufficiali dei tre anticipi in programma per la trentottesima giornata di campionato di Serie A: Cagliari–Genoa, Sampdoria–Parma e Crotone–Fiorentina. Ecco i rispettivi undici che scenderanno in campo, fischio d’inizio alle 20.45.

COSI’ IN CAMPO ALLA “SARDEGNA ARENA”.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Klavan, Rugani, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Cerri

GENOA (4-3-1-2): Paleari; Goldaniga, Zapata, Masiello, Zappacosta; Strootman, Rovella, Melegoni; Pjaca; Pandev, Shomurodov

COSI’ IN CAMPO AL “FERRARIS”.

Sampdoria (4-3-3): Letica; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Jankto; Leris, Quagliarella, Gabbiadini.

Parma (3-5-2): Sepe; Dierckx, Valenti, Bani; Laurini, Hernani, Brugman, Kosznovszky, Busi; Gervinho, Cornelius.

COSI’ IN CAMPO ALLO “SCIDA”.

CROTONE (3-5-2): Crespi; Djidji, Marrone, Cuomo; P. Pereira, Messias, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. Allenatore: Serse Cosmi.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Caceres, Martinez Quarta, M. Olivera; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.