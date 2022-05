Serie A, 38° turno: le formazioni ufficiali di Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese

Le formazioni ufficiali delle sfide Venezia-Cagliari e Salernitana-Udinese, valide per l'ultimo turno di campionato

Ultimo atto in Serie A, con Venezia, Cagliari, Salernitana e Udinese, che chiuderanno l'ultimo turno di campionato scendendo in campo alle 21:00. Contro i lagunari, già certi della retrocessione, i rossoblù saranno obbligati a vincere per centrare l'obiettivo salvezza. Stessa ambizione per i granata che, nella sfida di questa sera contro i friulani, dovranno conquistare i tre punti per poter mantenere la categoria.