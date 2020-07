Serie A, 36a giornata: tripletta di Immobile e la Lazio va, la Roma blinda il quinto posto

Trentaseiesimo turno di Serie A.

La Roma blinda il quinto posto superando per 2-1 la Fiorentina e portandosi a +4 dal Milan che al momento occupa il sesto posto in classifica. I giallorossi hanno avuto la meglio della compagine toscana grazie a una doppietta siglata da Jordan Veretout su calcio di rigore, per gli ospiti in gol Nikola Milenkovic. Successo importante anche per la Lazio che strapazza il Verona con un netto 5-1, protagonista della gara Ciro Immobile autore di una tripletta. Salvezza raggiunta per Udinese e Torino: i bianconeri superano 1-0 il Cagliari in trasferta grazie a Okaka, 1-1 a domicilio dei granata che impattano con la SPAL.

Cagliari-Torino 0-1

Hellas Verona-Lazio 1-5

Roma-Fiorentina 2-1

SPAL-Torino 1-1