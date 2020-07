Serie A, 33a giornata: super Milan, Sampdoria da applausi e stop Napoli. Risultati e classifica

Trentatreesimo turno di Serie A.

Alle ore 19,30 si sono disputate tre gare valide per il turno odierno. Continua il momento positivo del Milan che supera 3-1 in rimonta il Parma: dopo la rete iniziale di Kurtic ci hanno pensato Kessiè, Romagnoli e Calhanoglu a chiudere la gara. Vittoria convincente anche per la Sampdoria che ha superato agilmente il Cagliari per 3-0 grazie alla rete di Gabbiadini e alla doppietta di Bonazzoli, pari amaro a Bologna per il Napoli che in vantaggio con Manolas si fa riprendere nel finale da Barrow.