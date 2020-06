Serie A, 27a giornata: il Milan travolge il Lecce, un punto per Fiorentina e Brescia

Tanti gol nelle due gare delle 19:30.

In attesa della sfida tra il Bologna e la Juventus che inizierà alle 21:45, sono andate in scena due gare valide per la ventisettesima giornata di Serie A. Grande vittoria del Milan che si riscatta dall’eliminazione in Coppa Italia contro i bianconeri e asfalta il Lecce segnando quattro gol sul campo del Via del Mare. Apre le marcature Samu Castillejo, poi Marco Mancosu firma il gol del pareggio. Nel secondo tempo i rossoneri dilagano e chiudono il discorso con le reti di Giacomo Bonaventura, Ante Rebic e Rafael Leao.

Bella sfida anche all’Artemio Franchi tra Fiorentina e Brescia: passano in vantaggio le Rondinelle con il calcio di rigore trasformato da Alfredo Donnarumma, poi German Pezzella trova il gol del pareggio. I viola chiudono in dieci per via dell’espulsione di Martin Caceres.