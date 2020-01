Serie A, 20a giornata: l’Inter domina, il Lecce resiste. Vince solo il Bologna. Risultati e marcatori del primo tempo

Belle partite nel pomeriggio di Serie A.

In occasione della ventesima giornata di campionato, le consuete sei squadre sono scese in campo per darsi battaglia alla ricerca di punti importanti per scalare la classifica. Dopo i primi 45 minuti vince soltanto il Bologna, che al Dall’Ara conduce 1 a 0 grazie al gol di Mattia Bani. Due reti nel match tra il Cagliari e il Brescia: i padroni di casa passano in vantaggio con la rete di Joao Pedro, poco dopo Torregrossa riporta il risultato in parità.

Bella sfida tra l’Inter e il Lecce al Via del Mare, con i nerazzurri che dominano la partita ma non riescono a sbloccare il risultato: grande occasione per Brozovic che calcia a giro e colpisce in pieno il palo. In pieno recupero dubbio per un tocco di mano di Sensi in area di rigore, l’arbitro prima assegna il calcio di rigore poi cambia decisione dopo aver rivisto l’azione con l’ausilio del VAR.

Bologna-Verona 1-0 (20′ Bani)

Inter-Lecce 0-0

Brescia-Cagliari 1-1 (27′ Torregrossa; 20′ Joao Pedro)