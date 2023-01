Serie A, 19ª giornata: notte fonda per la Sampdoria, vince l’Udinese. Verre…

Zero a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio a Marassi. Una vittoria, quella conquistata in trasferta dall'Udinese contro la Sampdoria, ottenuta in extremis grazie alla rete messa a segno da Kingsley Ehizibue al minuto 88. Ennesima sconfitta in campionato per gli uomini di Stankovic dopo i tre ko di fila rimediati contro Napoli, Fiorentina ed Empoli. Doriani in crisi profonda, mentre la formazione bianconera ritrova il successo dopo tre mesi e mezzo.